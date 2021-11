Stand: 11.11.2021 07:29 Uhr Zu hohe Inzidenz: Region Hannover setzt ab Freitag auf 2G

Die Region Hannover zieht die Konsequenzen aus der aktuellen Infektionslage. Ab Freitag gilt in zahlreichen öffentlichen Stätten das 2G-Modell. Demnach dürfen nur noch Geimpfte oder Genesene Restaurants, Diskotheken, Fitnessstudios und Schwimmbäder betreten. Gleiches gilt für Museen, Theater, Kinos und Gebäude in Zoos. 2G gilt ab Freitag auch für Gruppen von mehr als 25 Menschen. Auch auf Weihnachtsmärkten wird 2G gelten. Der neue Erlass gilt vorerst bis zum 10. Januar. Die Inzidenz-Werte sind in der Region in den vergangenen Wochen immer weiter gestiegen und liegen aktuell bei 110.

