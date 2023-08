Stand: 28.08.2023 12:23 Uhr Zehn Schafe in Region Hannover getötet - vermutlich von Wölfen

Bei einer mutmaßlichen Wolfsattacke sind in Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) fünf Schafe getötet und mehrere verletzt worden. Nach Angaben der Polizei von Montag ereignete sich der Vorfall bereits in der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag im Ortsteil Mardorf. Einen Tag zuvor gab es einen ähnlichen Vorfall in der Stadt: Dort wurden am Mittwochmorgen fünf tote und sieben verletzte Schafe gemeldet, wie ein Sprecher der Landwirtschaftskammer dem NDR mitteilte. Die Art, wie die Tiere gerissen wurden, deute auf einen oder gleich mehrere Wölfe hin. Beide Weiden sollen nicht wolfssicher eingezäunt gewesen sein.

