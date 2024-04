Stand: 10.04.2024 09:40 Uhr Wolfsabschuss: Land legt Beschwerde beim OVG ein

Das Land Niedersachsen hat Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht in Lüneburg gegen die untersagte Schnellabschussgenehmigung eines Wolfes in der Region Hannover eingelegt. Wölfe hatten in der Gegend immer wieder Rinder gerissen. Daraufhin erteilte der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz Ende März zum ersten Mal die neue Schnellabschussgenehmigung von Bund und Land. Wolfsschützer wendeten sich anschließend an das Verwaltungsgericht Oldenburg. Das Gericht entschied, die Genehmigung vorerst zu untersagen. Sie sei nicht mit dem Bundesnaturschutzgesetz vereinbar. Das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg will nun zeitnah entscheiden, wie es mit der Schnellabschussgenehmigung weiter geht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min