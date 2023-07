Stand: 09.07.2023 13:40 Uhr Wohnungsloser kann Strafe nicht zahlen - Fast sechs Monate Haft

Auf der Wache der Bundespolizei in Hannover hat sich am Samstagnachmittag ein 60-Jähriger gemeldet, der von der Justiz gesucht wurde. Er gab an, dass er ausstehende Strafen nicht bezahlen könne. Das teilte die Bundespolizei am Sonntag mit. Gegen den wohnungslosen Mann lagen demnach vier Haftbefehle wegen des Erschleichens von Leistungen vor. Die Geldstrafen summierten sich auf 4.185 Euro. Da er das Geld nicht aufbringen kann, muss der Mann laut Bundespolizei eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen: Er wurde ins Gefängnis gebracht, wo er 173 Tage bleiben muss.

Bereits am Freitagabend hatten Bundespolizisten einen 35-Jährigen kontrolliert, der wegen Körperverletzung und sexueller Belästigung gesucht wurde. Auch er konnte seine Strafe nicht zahlen und muss den Angaben zufolge eine Rest-Freiheitsstrafe von 65 Tagen absitzen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.07.2023 | 06:30 Uhr