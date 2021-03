Stand: 30.03.2021 14:54 Uhr Wirtschaft in Niedersachsen geschrumpft

Die Wirtschaft in Niedersachsen ist im Corona-Jahr 2020 um 4,9 Prozent geschrumpft. Das hat das Landesamt für Statistik mitgeteilt. Gründe waren demnach pandemiebedingte Lockdowns, unterbrochene Lieferketten und geschlossene Grenzen in Abnehmerländern. Besonders betroffen waren das Verarbeitende Gewerbe sowie die Bereiche Handel, Verkehr und Gastgewerbe. Dagegen legte das Baugewerbe zu: Dort gab es ein Plus von 4,2 Prozent.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 30.03.2021 | 15:00 Uhr