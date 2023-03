Winter-Chaos in Niedersachsen: Hunderte Unfälle wegen Glätte Stand: 11.03.2023 08:52 Uhr In der Nacht zu Samstag haben Schnee und Glätte zu Chaos aus den Straßen in Niedersachsen geführt. Die Polizei in Osnabrück, Oldenburg und Hannover zählte jeweils mehr als 100 Unfälle durch Glätte.

Dazu kamen jede Menge umgekippte Bäume und liegen gebliebene Fahrzeuge, sagte eine Sprecherin der Polizei Hannover. In Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) wurden nach Angaben der Polizei drei Menschen schwer verletzt, als ein Auto gegen einen Baum prallte. Bei anderen Unfällen im Emsland und der Grafschaft Bentheim wurden Menschen nur leicht verletzt, größtenteils blieb es bei Blechschäden.

VIDEO: Winterrückkehr: Schneefall im Nordosten Niedersachsens (10.03.2023) (2 Min)

Busverkehr in Region Hannover zeitweise eingestellt

In der Region Hannover stellten die Verkehrsbetriebe Üstra und Regiobus aus Sicherheitsgründen den Busverkehr am Freitagabend komplett ein. Am Samstagmorgen fuhren die Busse verspätet. Bereits am Freitagmorgen war der Busverkehr teilweise lahmgelegt worden: In Lüneburg fuhren die Busse zunächst gar nicht oder nur mit sehr viel Verspätung, wie eine Sprecherin des Landkreises mitteilte. In Oldenburg konnten manche Bereiche nicht angefahren werden und es kam zu Verspätungen, wie das Nahverkehrsunternehmen Verkehr und Wasser GmbH (VWG) mitteilte.

Schon am Freitag viele Glätteunfälle

Das Winter-Wetter hatte in Niedersachsen bereits am Freitag für Chaos auf den Straßen in Niedersachsen gesorgt. Unter anderem in Hude (Landkreis Oldenburg) war ein Kleinwagen in den Gegenverkehr geraten und in einen SUV gefahren. Die Fahrerin des Kleinwagens, ihre 17-jährige Tochter sowie der SUV-Fahrer wurden dabei schwer verletzt. In Großenkneten kollidierte ein Schulbus mit einem Pkw.

Räumfahrzeug in Lilienthal gerät ins Rutschen

In Lilienthal im Landkreis Osterholz war in der Nacht zu Freitag ein Streufahrzeug ins Rutschen geraten und in einen Graben gekippt. Der 56-jährige Fahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Bei Schneverdingen im Landkreis Heidekreis wurde ein Autofahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Rettungswagen schwer verletzt.

Heidekreis: Landesforsten warnen vorm Betreten der Wälder

Auch abseits der Straßen sorgen Schnee und Eis für Einschränkungen. Wegen des Wetters sind sowohl in Oldenburg als auch in Lingen (Landkreis Emsland) alle städtischen Fußballplätze bis mindestens Montag gesperrt, mit Ausnahme der Kunstrasenplätze. Im Heidekreis warnen die Landesforsten zudem davor, die Wälder zu betreten, weil Äste abbrechen oder Bäume umfallen könnten. In Lüneburg musste die Feuerwehr teilweise Dächer vom Schnee befreien. Das war unter anderem bei einer Kita der Fall.

Schneefall bis mindestens Sonntag

Meteorologinnen und Meteorologen gehen davon aus, dass sich die Schneewolken im Laufe des Samstags etwas auflockern. Die Menschen im Norden können sich jedoch bis mindestens Sonntag auf Schnee einstellen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.03.2023 | 08:00 Uhr