Stand: 26.09.2022 15:27 Uhr Winsen: Ersthelfer retten 20-Jährige aus brennendem Auto

In Winsen (Aller) im Landkreis Celle hat der Wagen einer 20-Jährigen nach einer Kollision mit einem Baum Feuer gefangen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, zogen zwei Ersthelfer die junge Fahrerin aus dem brennenden Auto. Die 20-Jährige wurde demnach bei dem Unfall verletzt und kam anschließend in eine Klinik. Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Sonntagnachmittag auf der L180. Warum das Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Baum geprallt war, war zunächst unklar.

