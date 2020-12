Wilmer und Meister feiern Weihnachts-Gottesdienst in Kneipe Stand: 20.12.2020 12:42 Uhr An Heiligabend wollen der katholische Bischof Heiner Wilmer und der evangelische Landesbischof Ralf Meister gemeinsam einen Gottesdienst in der Kneipe "Klickmühle" in Hannover feiern.

Es handele sich um ein "Sonderformat", das erstmalig und in "Absprache einer guten Ökumene" gefeiert werden soll, sagte Wilmer am Sonnabend in der Sendung "DAS!" im NDR Fernsehen. Thema der um 15 Uhr beginnenden Feier, die auch live im Internet übertragen werden soll, sei "Die kleine Kneipe in unserer Straße".

Bewusst für Kneipe entschieden

Beide Bischöfe hätten sich in der Corona-Zeit bewusst für einen Ort entschieden, der auch eine Art Herberge sei. "Wie eine Krippe, die wir brauchen, in der wir uns wohl fühlen", sagte Wilmer. Kneipe sei für ihn ein Ort der Geborgenheit, ein Zuhause, so der katholische Bischof. Die "Klickmühle" gilt in Hannover als Traditionslokal und ist unter anderem Treffpunkt für Fans des Fußball-Zweitligisten Hannover 96.

