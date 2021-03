Stand: 17.03.2021 14:31 Uhr Wietze: Zwei Tote bei schwerem Verkehrsunfall auf der B214

Zwei Tote und eine Schwerverletzte sind die traurige Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls auf der B214 zwischen Wietze und Hambühren im Landkreis Celle. Ein BMW-Fahrer hatte am Mittwochmorgen bei einem Überholmanöver aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war in den Gegenverkehr geraten.

VIDEO: Wietze: Zwei Menschen bei Unfall auf B214 gestorben (1 Min)

Ein mit zwei Personen besetzter Opel konnte nicht ausweichen und fuhr frontal in die Beifahrerseite des quer stehenden BMW. Ein nachfolgender Pkw der Marke Mazda prallte auf das Heck des Opel. Der BMW-Fahrer sowie eine Opel-Insassin starben noch an der Unfallstelle, eine zweite Frau wurde schwer verletzt mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie eine Polizeisprecherin NDR.de mitteilte. Die B214 war wegen Bergungsarbeiten über mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt.

