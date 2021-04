Stand: 27.04.2021 19:06 Uhr Wieder Schule im Wechselmodell im Landkreis Celle

Schülerinnen und Schüler im Landkreis Celle werden ab Donnerstag wieder im Wechselmodell unterrichtet. Der Grund: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Celle liegt seit mehreren Tagen unter 100. Deshalb wechseln Schulen und Kitas in das Szenario B. Für die Schülerinnen und Schüler bedeutet das: abwechselnder Präsenz-Unterricht in festen Gruppen und zwei Corona-Tests pro Woche. Eltern können Kinder von der Präsenzpflicht befreien. In den Kitas werden die Kinder in festen Gruppen betreut, die nicht durchmischt werden dürfen.

