Stand: 20.06.2023 08:28 Uhr Wetterdienst warnt vor Hitze in Südniedersachsen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für heute in Südniedersachsen vor starker Wärmebelastung. Die Warnung gelte von 11 bis 19 Uhr und in einigen Landkreisen für Lagen bis in 600 Metern Höhe, teilte der DWD am Montag auf seiner Webseite mit. Besonders das Stadtgebiet von Hildesheim sei betroffen. Auch im Weserbergland soll es heute sehr heiß werden. Der Landkreis Hameln Pyrmont rät aus diesem Anlass dazu, ausreichend zu trinken und, wenn möglich, Innenräume kühl zu halten. Eine derartig große Hitze belaste den Körper und könne bestehende Krankheiten verschlimmern, hieß es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.06.2023 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Extremwetter