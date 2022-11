Stand: 18.11.2022 11:10 Uhr Weserbergland: Bis 2027 nur noch Strom aus Erneuerbaren?

Das Weserbergland könnte schon im Jahr 2027 seinen gesamten Strom aus erneuerbaren Energien beziehen. Davon geht der Netzbetreiber WestfalenWeserEnergie aus. Schon jetzt kommen demnach 58 Prozent des Stroms aus Erneuerbaren, sagt Geschäftsführer Andreas Speith. Es gebe einige Höhenzüge, an denen ähnliche Windverhältnisse herrschten wie an der Küste. Deswegen würden in der Region auch so viele Windmühlen gebaut. In fünf Jahren könnte das Weserbergland dann komplett mit erneuerbarem Strom versorgt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.11.2022 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Windenergie Strom Energiewende Energie