Weser zu warm: Grohnde wird heute abgeschaltet

Aufgrund der Hitze geht das Atomkraftwerk Grohnde bei Emmerthal (Landkreis Hameln-Pyrmont) heute voraussichtlich vorübergehend vom Netz. Grund ist die Hitze der vergangenen Tage: Das Weser-Wasser, das zur Kühlung der Reaktoren genutzt wird, ist zu warm. Am Mittag werde die kritische Temperaturgrenze von 26 Grad erwartet, sagte eine Sprecherin des niedersächsischen Umweltministeriums. Dabei geht es um das Abwasser nach dem Kühlen: Zum Schutz des Ökosystems dürfe kein wärmeres Wasser in die Weser geleitet werden. Die Abschaltung könnte bis Sonntag dauern. Sobald sich der Fluss nachhaltig abkühle, werde der Betrieb wieder aufgenommen, sagte ein Sprecher des Betreibers Preussen Elektra.

Lingen bleibt am Netz

Das zweite niedersächsische Atomkraftwerk Ems in Lingen steht nicht vor einer Abschaltung, wie Betreiber RWE mitteilte. "Es gibt keine Einschränkungen", sagte ein Sprecher des Betreibers RWE zu NDR.de. Dort gestalte sich das Prozedere auch anders. Zum einen werde das Kühlwasser im Landkreis Emsland weniger stark erhitzt. Zum anderen werde das Abflusswasser erst in ein spezielles Kühlbecken geleitet, bevor es in die Ems gelange, sagte die Ministeriumssprecherin.

