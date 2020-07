Stand: 28.07.2020 09:50 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Wennigsen: Zwei Verletzte nach Unfall auf B217

Bei einen Verkehrsunfall in Wennigsen in der Region Hannover sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Laut Polizei war eine 29-Jährige am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 217 unterwegs. In einer Linkskurve geriet ihr Wagen auf regennasser Fahrbahn ins Schlingern, touchierte ein entgegenkommendes Auto und stieß dann mit einem weiteren Pkw zusammen. Die 29-Jährige und der Fahrer des anderen Wagens wurden schwer verletzt. Die B217 musste bei Evestorf für mehr als zwei Stunden gesperrt werden.

