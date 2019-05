Stand: 23.05.2019 08:27 Uhr

Weitere Baustelle: Es wird noch enger auf der A7

Autofahrer müssen sich auf der A7 auf eine weitere Baustelle einstellen und in der nächsten Zeit erneut auf Behinderungen einstellen. Wie die niedersächsische Landesstraßenbaubehörde mitteilte, muss ein sechs Kilometer langer Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Berkhof und dem Autobahndreieck Hannover-Nord in Fahrtrichtung komplett erneuert werden. Die vorbereitenden Arbeiten dazu sollen noch in dieser Woche beginnen.

Videos 04:22 Hallo Niedersachsen Lebensader A7: Der Baustellenmanager Hallo Niedersachsen Die Baustelle auf der A7 bei Mellendorf fordert all die Geduld der Verkehrsteilnehmer. Bauingenieur Maximilian Freude versucht, dass es im Nadelöhr nördlich von Hannover läuft. Video (04:22 min)

Bauarbeiten bis Anfang kommenden Jahres

Zunächst werde ab Sonnabend die Zahl der Fahrstreifen in Richtung Hannover im Bereich der Anschlussstelle Mellendorf von drei auf zwei reduziert. Die Vorbereitungen für die eigentlichen Bauarbeiten sollen bis voraussichtlich Ende Juni abgeschlossen sein, so ein Behördensprecher. Das Vorhaben kostet rund 21 Millionen Euro. Voraussichtlich Anfang kommenden Jahres werden die Bauarbeiten beendet.

Mehrere Baustellen sorgen für Behinderungen

Derzeit gibt es auf der A7 in Niedersachsen bereits mehrere Baustellen, die für Staus und Behinderungen sorgen, unter anderem zwischen Bad Fallingbostel und Westenholz sowie zwischen Hildesheim und dem Dreieck Salzgitter. Die längste Baustelle befindet sich derzeit zwischen Nörten-Hardenberg und Seesen. Sie ist 29 Kilometer lang.

