Weihnachtsfrieden: Finanzämter schieben Mahnungen auf

Niedersachsens Finanzämter wahren auch in diesem Jahr den sogenannten Weihnachtsfrieden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben des Finanzministeriums bekommen säumige Steuerzahler über die Feiertage keine Mahnschreiben. Ausgenommen seien Einzelfälle, zum Beispiel, wenn ansonsten eine Steuerschuld verjähren würde. Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) sagte, mit dem Weihnachtsfrieden richteten sich Niedersachsens Finanzämter danach, wie bedeutend das Fest für viele sei. Gerade in diesem Jahr halte er es für besonders wichtig, mal eine Woche innezuhalten und zur Ruhe zu kommen, so Hilbers weiter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.12.2020 | 11:00 Uhr