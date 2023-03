Stand: 17.03.2023 11:57 Uhr Wasser in Hannovers Schwimmbädern wird wieder wärmer

Nachdem viele Schwimmbäder in Niedersachsen die Wassertemperatur aufgrund der Energiekrise gesenkt hatten, soll ab kommender Woche das Wasser in den städtischen Bädern in Hannover wieder wärmer werden. Das teilte die Landeshauptstadt am Freitag mit. Auch die Saunen in den städtischen Hallenbädern sollen wieder öffnen, hieß es. Ab sofort sollen auch städtische Kitas und Sporthallen nicht mehr von Einschränkungen betroffen sein. Für die Sporthallen hatte die Stadt eine Höchsttemperatur von 15 Grad festgelegt. Diese Vorgabe entfalle mit Rücksicht auf Kinder und Senioren. Die Begrenzung der Raumtemperatur in Kindertagesstätten auf höchstens 20 Grad werde ebenfalls zurückgenommen. Auch die städtischen Brunnen sollen ab April wieder sprudeln, die Fassadenbeleuchtung bleibt aber ausgeschaltet. In städtischen Verwaltungs- und Büroräumen, in Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen gilt weiter eine maximale Raumtemperatur von 20 Grad. Für Verkehrsflächen, Technik- und Lagerräume in städtischen Gebäuden gelten 10 bis 15 Grad.

