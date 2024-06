Stand: 07.06.2024 06:52 Uhr Waschmaschine brennt: Drei Hausbewohner verletzt

Bei einem Brand in einem Zweifamilienhaus in Alfeld (Landkreis Hildesheim) sind am Donnerstagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei brach das Feuer in einem Hauswirtschaftsraum im Erdgeschoss aus. Dort hatte demnach aus noch ungeklärten Gründen eine Waschmaschine angefangen zu brennen. Die Bewohner konnten sich den Angaben zufolge an dem brennenden Raum vorbei selbst ins Freie retten. Dabei hätten drei von ihnen jedoch Rauchgase eingeatmet und kamen in ein Krankenhaus. Am Gebäude entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 50.000 Euro. Die Wohnung im Erdgeschoss ist vorerst unbewohnbar.

