Stand: 26.04.2023 08:58 Uhr Warum Eisbärin "Nana" den Zoo Hannover verlassen muss

Sie hat die Herzen der Besucher zum Schmelzen gebracht: Eisbärin "Nana". Sie kam vor dreieinhalb Jahren als erster Eisbären-Nachwuchs im Zoo Hannover zur Welt und ist dort auch aufgewachsen. Nach Angaben des Zoos war "Nana" bei ihrer Geburt etwa so groß wie ein Meerschweinchen und wog 600 Gramm. Mittlerweile wiegt sie rund 220 Kilo. Jetzt heißt es Abschied nehmen. Wie die Natur es vorgesehen hat, gehen sie und ihre Mutter getrennte Wege, heißt es in der Mitteilung. "Nana" zieht in einen anderen Zoo - in welchen, hält der Zoo Hannover noch geheim. Im Rahmen des europäischen Erhaltungszuchtprogramms zieht sie zu einer anderen Eisbären-Gruppe. Seit 2006 steht der Eisbär auf der Roten Liste. Die Art gilt damit als gefährdet. Eisbären brauchen festes Packeis, von dem aus sie Robben jagen. Infolge der Klimakrise schmilzt das Eis zunehmend, der Lebensraum der Tiere ist bedroht.

Weitere Informationen Zoo feiert zweiten Geburtstag von Eisbär-Mädchen "Nana" Weil sich das Tier so gut entwickelt, spendierte der Zoo Hannover zum Anlass eine ziemlich "beerige Überraschung". (23.11.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 25.04.2023 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere