Stand: 01.06.2023 10:51 Uhr Warnstreik im Edeka-Zentrallager - leere Regale in Supermärkten?

Seit Donnerstagmorgen wird das Zentrallager von Edeka in Lauenau (Landkreis Schaumburg) bestreikt. Hintergrund ist der Tarifkonflikt im Genossenschaftlichen Großhandel. Laut der Gewerkschaft ver.di hat Edeka den Umsatz im vergangenen Jahr auf 66 Milliarden Euro gesteigert und gehört zu den größten privaten Arbeitgebern in Deutschland. Ver.di fordert 13 Prozent mehr Lohn, beziehungsweise mindestens 400 Euro mehr für jeden Beschäftigten. Die Arbeitgeber haben höhere Gehälter von zunächst 4 Prozent und dann nochmals von 2,1 Prozent angeboten. Der 24-Stunden-Warnstreik im Zentrallager könnte leere Regale in den Supermärkten zur Folge haben, kündigt die Gewerkschaft an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 01.06.2023 | 08:30 Uhr