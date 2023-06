250 Beschäftigte bestreiken Edeka-Zentrallager in Lauenau Stand: 02.06.2023 15:46 Uhr Von Donnerstag bis Freitag haben 250 Beschäftigte das Edeka-Zentrallager im Landkreis Schaumburg bestreikt. Mit der Arbeitsniederlegung unterstrichen sie ihre Forderung nach 13 Prozent mehr Lohn.

An dem 24-stündigen Warnstreik beteiligten sich nach Angaben der Gewerkschaft ver.di damit so viele Beschäftigte wie seit Beginn des Tarifkonflikts nicht. Ver.di fordert ein Lohnplus von 13 Prozent beziehungsweise mindestens 400 Euro mehr für jeden Beschäftigten. Die Arbeitgeberseite hatte zunächst 4 Prozent mehr geboten und das Angebot dann nochmals um weitere 2,1 Prozent erhöht.

Gewerkschaft: Lieferengpässe und leere Regale möglich

"Die Mitarbeiter verlangen die Wertschätzung und die Anerkennung, die ihnen zusteht", sagte ein Gewerkschaftssekretär am Freitag dem NDR in Niedersachsen. Nach dem 24-Stunden-Warnstreik im Zentrallager ging er von Lieferengpässen und teilweise leeren Regalen in den Supermärkten aus.

