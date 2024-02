Warnstreik am Flughafen Hannover: Keine Abflüge, weniger Landungen Stand: 01.02.2024 16:15 Uhr An elf deutschen Flughäfen ist heute der Betrieb weitgehend stillgelegt. Verdi. hatte das Sicherheitspersonal aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Am Flughafen Hannover wurden alle Abflüge gestrichen.

Von geplanten 34 Landungen am Flughafen Hannover in Langenhagen wurden zudem laut einer Flughafensprecherin bis zum Donnerstagmittag elf abgesagt. Ein mögliches Chaos blieb ihren Angaben nach aus - das habe vor allem daran gelegen, dass Passagiere vorab informiert worden seien und deshalb nicht zum Flughafen gefahren seien.

Alle Starts in Hannover gestrichen

Der Flughafen Hannover hatte auf seiner Internetseite angekündigt, dass ein regulärer Flugbetrieb am Donnerstag nicht möglich sei. Alle geplanten 35 Starts fallen demnach aus. Für Not- und Rettungsflüge sei der Flughafen jedoch erreichbar. Ab Freitag soll nach Angaben einer Flughafensprecherin wieder der reguläre Betrieb laufen. "Es könnte wegen der Ausfälle vom Vortag und einigen Umbuchungen aber etwas voller werden", sagte sie.

Zahlreiche Flughäfen betroffen, Lufthansa bietet Umbuchungen an

Der Ausstand ist Teil eines bundesweiten Streikaufrufs von ver.di. Auch in Bremen und Hamburg legt das Sicherheitspersonal die Arbeit nieder. Betroffen sind darüber hinaus die Flughäfen Berlin, Köln, Düsseldorf, Leipzig, Dresden, Erfurt, Frankfurt/Main und Stuttgart. Mehr als 200.000 Menschen mussten nach Angaben des Flughafenverbandes ADV ihre Reisepläne ändern, weil rund 1.100 Flüge streikbedingt abgesagt wurden. Die Lufthansa hatte Fluggäste nachdrücklich gebeten, am Donnerstag nicht zu den genannten Flughäfen zu kommen. Das Unternehmen bietet seinen Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, kostenlos auf einen Lufthansa-Flug bis zum 8. Februar umzubuchen. Die Flughäfen München und Nürnberg werden am Donnerstag nicht bestreikt, da die Beschäftigten dort im öffentlichen Dienst arbeiten.

Ver.di: "Sicherheit im Luftverkehr nicht zum Nulltarif"

Im Luftsicherheitsbereich arbeiten Beschäftigte der Fluggastkontrolle, der Personen- und Warenkontrolle, der Frachtkontrolle und in Service-Bereichen. "Schon jetzt gibt es einen Mangel an qualifizierten Arbeitskräften, die bereit sind, rund um die Uhr, an Wochenenden und an Feiertagen äußerst flexibel an den Flughäfen zu arbeiten", sagte ver.di-Verhandlungsführer Wolfgang Pieper laut einer Mitteilung des Landesbezirks Niedersachsen-Bremen. "Die Sicherheit im Luftverkehr ist nicht zum Nulltarif zu haben." Für die bundesweit rund 25.000 Beschäftigten fordert ver.di unter anderem höhere Löhne und Zulagen sowie Mehrarbeitszuschläge. Im Flughafen Hannover demonstrierten dafür rund 30 Menschen nach NDR Niedersachsen Informationen am Donnerstagvormittag.

Verband kritisiert Warnstreik als unangemessen

"Das Lahmlegen des Luftverkehrs in Deutschland durch einen Warnstreik der Luftsicherheitskräfte ist unangemessen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), Matthias von Randow. "Es sollte stattdessen alles unternommen werden, um eine Lösung am Verhandlungstisch zu finden oder im Wege einer Schlichtung." Am 6. und 7. Februar sollen die Tarifverhandlungen fortgesetzt werden. Für Freitag hat ver.di zudem zu Warnstreiks im ÖPNV aufgerufen.

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Version des Artikels hieß es, dass am Flughafen Hannover für Donnerstag alle 35 Starts und 34 Landungen gestrichen wurden. Dies ist nicht korrekt. Richtig ist, dass alle geplanten Starts für den Tag ausfallen - und es bei den Ankünften laut Airport zu Flugstreichungen kommen könnte.

