Warnstreik: 40 kommunale Kliniken in Niedersachsen betroffen

Der Marburger Bund hat bundesweit Ärzte und Ärztinnen an kommunalen Kliniken zum Warnstreik aufgerufen. In Niedersachsen sind rund 40 Krankenhäuser betroffen. Auch an der Medizinischen Hochschule Hannover wird gestreikt.

Rund 60.000 Medizinerinnen und Mediziner an kommunalen Krankenhäusern sollen heute laut der Ärztegewerkschaft deutschlandweit ihre Arbeit niederlegen. In den Notaufnahmen könnte es deshalb zu längeren Wartezeiten kommen. Der Protest richtet sich laut Marburger Bund gegen die stockenden Tarifgespräche mit den kommunalen Arbeitgeberverbänden. Die Gewerkschaft fordert im aktuellen Tarifstreit unter anderem eine lineare Erhöhung der Gehälter um 8,5 Prozent bezogen auf ein Jahr. Lokale Aktionen gibt es in Niedersachsen den Angaben des Marburger Bundes zufolge unter anderem in Lüneburg: Dort findet eine Lauf-Demo von dem Klinikum zum Platz "Am Sande" statt. Auch in Oldenburg und Wolfsburg sind Aktionen geplant.

Diese Kliniken in Niedersachsen sind vom Warnstreik betroffen:

Aller-Weser-Klinik, Krankenhäuser Achim und Verden

Allgemeines Krankenhaus Celle

Ammerland Klinik GmbH, Westerstede

Elbe Kliniken GmbH, Krankenhäuser Buxtehude und Stade

EUREGIO-KLINIK Grafschaft Bentheim, Nordhorn

Heidekreis-Klinikum GmbH – Krankenhäuser Soltau und Walsrode

Karl-Jaspers-Klinik, Bad Zwischenahn

Kliniken Landkreis Diepholz GmbH – Kliniken Bassum, Diepholz und Sulingen

Klinikum Emden

Klinikum Leer

Klinikum Lüneburg

Klinikum Oldenburg

Klinikum Osnabrück

Klinikum Peine

Klinikum Wolfsburg

KRH: Geriatrie Langenhagen, Kliniken Agnes Karll Laatzen, Großburgwedel, Lehrte, Neustadt am Rübenberge, Nordstadt, Robert Koch Gehrden, Siloah, Psychiatrien Langenhagen und Wunstorf

Krankenhaus Buchholz

Krankenhaus Rheiderland, Weener

Krankenhaus Winsen

Kreiskrankenhaus Osterholz

Kreiskrankenhaus Wittmund gGmbH

Psychiatrische Klinik Lüneburg

Städt. Klinikum Braunschweig

Städt. Klinikum Wolfenbüttel

Ubbo-Emmius-Kliniken Aurich und Norden

Warnstreik auch an der MHH in Hannover - bis Mittwoch

Im Tarifkonflikt an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) hat die Gewerkschaft ver.di ab heute ebenfalls zu einem Warnstreik aufgerufen. Bis Mittwoch sollen Beschäftigte der MHH die Arbeit niederlegen. Die Versorgung von Notfällen sei durch eine Vereinbarung zwischen ver.di und der MHH sichergestellt, teilte die Gewerkschaft mit. Es sei aber mit deutlichen Einschränkungen und längeren Wartezeiten in der Patientenversorgung zu rechnen. Nicht dringende Operationen würden möglicherweise verschoben, ebenso wie stationäre Aufnahmetermine oder Behandlungen. Zum Beginn und Abschluss des Warnstreiks soll es auch Kundgebungen in Hannover geben.

Gespräche zwischen MHH, Ministerium und ver.di geplant

Hintergrund des Warnstreiks an der MHH ist die Forderung nach einem neuen Tarifvertrag für die Klinik-Mitarbeiterinnen und - mitarbeiter. Der sogenannte Entlastungstarifvertrag soll laut ver.di für bedarfsgerechte Personalschlüssel sorgen. Ein eigenständiger Tarifvertrag sei jedoch nicht mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) vereinbar, heißt es aus dem zuständigen Wissenschaftsministerium. Eine vorgeschlagenen Dienstvereinbarung lehnt wiederum ver.di ab, weil dabei aus rechtlichen Gründen weniger geregelt werden könne, wie es von der Gewerkschaft heißt. Erst vor wenigen Tagen hatten sich MHH, Ministerium und ver.di auf Gespräche geeinigt - gestreikt werden soll aber trotzdem, hieß es.

Gericht untersagte geplanten Warnstreik im August

Im vergangenen Monat hatte das Arbeitsgericht Hannover einen geplanten Warnstreik an der MHH untersagt. Nach Auffassung der Richterinnen und Richter hätte dieser gegen die Friedenspflicht verstoßen. Geklagt hatte die Landesregierung. Beschäftigte der MHH hatten daraufhin demonstriert.

