Wahlkampftour der FDP: Christian Lindner besucht Niedersachsen Stand: 14.01.2025 08:10 Uhr Vor der Bundestagswahl Ende Februar ist der FDP-Vorsitzende Christian Lindner heute in Niedersachsen unterwegs. Zunächst will der ehemalige Bundesfinanzminister in Osnabrück für seine Partei werben.

Anschließend soll Lindner in der Landeshauptstadt Hannover zu Gast sein. Heute Mittag ist eine Veranstaltung am Kröpcke geplant. Wie die FDP auf ihrer Webseite mitteilte, werden auch Christian Dürr, Robert Rheinhardt-Klein und FDP-Landesvorsitzender Konstantin Kuhle erwartet. Daraufhin geht es weiter nach Braunschweig. Zuvor hatte er am Montag die Städte Lüneburg und Oldenburg besucht.

Lindner wurde entlassen

Anfang November hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Lindner als Bundesfinanzminister entlassen. Damit endete auch das Dreierbündnis der Ampel-Koalition. Seitdem werben die Liberalen mit dem Motto "Alles lässt sich ändern" für Stimmen. Am 23. Februar findet die vorgezogene Bundestagswahl statt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundestagswahl FDP