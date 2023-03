Stand: 26.03.2023 14:01 Uhr Vor Hannover-Marathon: Stadt lässt 314 Autos abschleppen

Vor dem Hannover-Marathon hat die Stadt Hannover 314 Autos im Rahmen der Streckensicherung abgeschleppt. Dies sei etwas mehr als im vergangenen Jahr mit 312 abgeschleppten Fahrzeugen, teilte ein Stadtsprecher am Sonntag mit. Es seien aber deutlich mehr Autos als vor der Corona-Unterbrechung mit 215 Fahrzeugen im Jahr 2018 und 208 Fahrzeugen im Jahr 2019. In elf Fällen hingen die Autos nach Angaben der Stadt schon am Haken, doch die Besitzer kamen gerade noch rechtzeitig und konnten das Abschleppen ihrer Fahrzeuge verhindern.

