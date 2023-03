Petros mit Streckenrekord zum Sieg beim Hannover-Marathon Stand: 26.03.2023 11:10 Uhr Amanal Petros hat am Sonntag beim Hannover-Marathon triumphiert. Der deutsche Rekordhalter kam nach 2:07:02 Stunden ins Ziel und stellte mit der zweitbesten Zeit seiner Karriere einen Streckenrekord auf.

von Bettina Lenner

Der EM-Vierte vom SCC Berlin, der am Donnerstag direkt aus dem Höhentrainingslager in Kenia in die niedersächsische Landeshauptstadt gereist war, hinterließ bei sehr guten Lauf-Bedingungen am Sonntag von Beginn an einen starken Eindruck. Auf dem flachen Kurs von Hannover, der leicht verändert und dadurch noch schneller geworden ist, setzte sich der schnellste Marathonläufer Deutschlands sieben Kilometer vor dem Ziel endgültig ab und konnte am Ende sogar noch zulegen. Den bisherigen Streckenrekord von 2:08:32 Stunden hatte vor zehn Jahren der Südafrikaner Lusapho April aufgestellt.

Als dreifacher deutscher Rekordhalter nach Hannover

Petros, der in Hannover seinen ersten City-Marathon in Deutschland bestritt, hatte 2021 in Valencia seine eigene nationale Bestzeit über die 42,195 Kilometer auf 2:06:27 Stunden verbessert und hält zudem die deutschen Rekorden im Halbmarathon (60:09) sowie über 10 Kilometer. In 27:32 Minuten hatte der 27-Jährige die fast 30 Jahre alte nationale Bestmarke von Carsten Eich erst vor rund einem Monat im spanischen Castellon gleich um 15 Sekunden unterboten.

Rund 18.500 Meldungen für die verschiedenen Strecken

Bei den Frauen zählt Matea Parlov Kostro (Bestzeit: 2:28:39 Stunden) zu den Favoritinnen. Die Kroatin war im vergangenen Jahr in Hannover Dritte geworden und gewann bei den kontinentalen Meisterschaften in München überraschend Silber. Die Vorjahres-Zweite Rabea Schöneborn hatte ihren Start wegen einer Fußverletzung kurzfristig absagen müssen.

Insgesamt haben rund 18.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die unterschiedlichen Strecken gemeldet. Die Marathon-DM wird erst wieder im kommenden Jahr (14. April) in Hannover ausgetragen. Grund dafür sind die aufgrund der Corona-Pandemie verschobenen Halbmarathon-Titelkämpfe, die zeitgleich in Freiburg stattfanden. Im Olympiajahr 2024 sollen die Läufer die Chance bekommen, sowohl an der Marathon- als auch an der Halbmarathon-DM teilzunehmen.

