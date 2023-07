Stand: 12.07.2023 19:38 Uhr Volkswagen Nutzfahrzeuge trennt sich von Personalvorständin

Volkswagen Nutzfahrzeuge trennt sich von seiner Personalvorständin Astrid Fontaine. Am 1. September werde sie ihr Amt an Wolfgang Fueter, bisher in derselben Funktion bei Volkswagen Group Components, abgeben, teilte der Mutterkonzern am Mittwoch mit. Fontaine solle dann "neue Verantwortungen im Bereich Personal in einer Konzerngesellschaft übernehmen", hieß es in der Mitteilung. Nähere Angaben wollte VW auf Nachfrage nicht machen. Fontaine war erst im September 2021 von der britischen VW-Tochter Bentley zu VW Nutzfahrzeuge gewechselt. Sie war dort seither die einzige Frau im Markenvorstand.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.07.2023 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel VW