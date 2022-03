Vier SPD-Verbände beantragen Parteiausschluss von Schröder Stand: 17.03.2022 11:17 Uhr Seit dem Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine ist der Druck auf Altkanzler Gerhard Schröder wegen seiner Kreml-Nähe gewachsen. Inzwischen gibt es vier Anträge auf Schröders Ausschluss aus der SPD.

Die Anträge kommen von den Sozialdemokraten in Heidelberg, im Rhein-Pfalz-Kreis, in Leipzig Ost/Nordost sowie in Essen-Frohnhausen/Altendorf, wie der Geschäftsführer des zuständigen SPD-Bezirks Hannover, Christoph Matterne, sagte. Da Gerhard Schröder dem SPD-Ortsverein Oststadt-Zoo angehört, muss der SPD-Bezirk Hannover das Verfahren organisieren. Es habe zudem einige weitere Anträge gegeben, sagte Matterne, die aus formalen Gründen nicht gültig gewesen seien. Zuerst hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ) über die Parteiausschluss-Anträge berichtet.

VIDEO: Schröder gibt Ehrenbürgerwürde von Hannover zurück (1 Min)

Vorwurf: Gerhard Schröder schädigt die SPD

Dem Zeitungsbericht zufolge werfen die Genossen Schröder vor, mit seinem Verhalten die SPD zu schädigen. Schon seit Jahren steht der Altkanzler wegen seiner Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin und seines Engagements bei russischen Staatsunternehmen in der Kritik. Angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine nahm der Druck auf Schröder noch einmal deutlich zu. Anfang März hatten die SPD-Spitze und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Schröder aufgefordert, seine Posten bei russischen Unternehmen niederzulegen.

Schröder kann sich vor Schiedskommission äußern

Die vier SPD-Verbände fordern nun ein "Parteiordnungsverfahren mit dem Ziel des Parteiausschlusses". Beim zuständigen SPD-Bezirk Hannover hat sich bereits eine Schiedskommission gebildet, der unter anderem Corona-Krisenstabsleiter Heiger Scholz und Niedersachsens Europaministerin Birgit Honé angehören. Mit der Kommission kann sich Schröder nun auf eine mündliche Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit oder auf ein schriftliches Verfahren einigen. "Schröder kann sich jetzt äußern", sagte Heiger Scholz. Ob und wie er das macht, bleibe abzuwarten. Laut dem HAZ-Bericht kann sich ein Verfahren über Jahre hinziehen - wenn Schröder dem nicht zuvorkommt, indem er von sich aus aus der SPD austritt. Die Ehrenbürgerwürde der Stadt Hannover hat er bereits zurückgegeben, bevor sie ihm aberkannt werden konnte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.03.2022 | 09:00 Uhr