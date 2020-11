Stand: 09.11.2020 10:16 Uhr Verunreinigtes Wasser: Weiter Probleme in Langenhagen

Noch immer haben es in Langenhagen (Region Hannover) einige Haushalte mit verunreinigtem Trinkwasser zu tun. Trinken und Kochen mit Wasser aus dem Wasserhahn ist weiterhin nicht erlaubt. Vorsorglich soll außerdem auf das Zähneputzen mit diesem Wasser verzichtet werden. Die Stadtwerke hoffen nach eigenen Angaben, dass das Gesundheitsamt noch in dieser Woche grünes Licht geben kann. Unbekannte hatten offenbar ein chemisches Mittel in das Wassernetz geleitet.

