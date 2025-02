Versuchte Vergewaltigung: Tatverdächtiger identifiziert Stand: 07.02.2025 16:36 Uhr Nur wenige Stunden nach dem Beginn einer Öffentlichkeitsfahndung hat sich der Gesuchte bei der Polizei gemeldet. Der Mann soll im April 2024 versucht haben, eine 33-Jährige in Hannover zu vergewaltigen.

Über seinen Anwalt habe der Tatverdächtige seine Personalien mitteilen lassen, erklärte die Polizei Hannover am Freitag. Die weiteren Ermittlungen zur Tat dauern demnach an. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte der Mann die Frau vor dem Landgericht an der Berliner Allee angesprochen und bedrängt. Trotz mehrfacher Aufforderung ließ der mutmaßliche Täter nicht von der Frau ab, drängte sie in ein Gebüsch und versuchte, sie zu vergewaltigen. Erst als ein Radfahrer darauf aufmerksam wurde, flüchtete der Täter, so die Polizei.

