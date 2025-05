Stand: 16.05.2025 09:52 Uhr 20-Jähriger wird in Hildesheim ausgeraubt und schwer verletzt

Ein 20-jähriger Mann ist in der Nacht zu Donnerstag in Hildesheim von Unbekannten beraubt und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei schlugen mutmaßlich vier Täter in der Nordstadt auf den 20-Jährigen ein und traten ihn. Dabei raubten sie ihm seine Geldbörse. Die Täter seien daraufhin geflüchtet, so die Polizei. Der 20-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Nun fahnden die Ermittler nach den Unbekannten. Es gebe nur vage Beschreibungen, so ein Polizeisprecher. Die Täter sollen um die 20 Jahre alt sein und kurze dunkle Haare haben. Wie die Tat genau ablief und was die Hintergründe sind, werde nun ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

