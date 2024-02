Versuchte Tötung? 24-Jähriger nach Messerangriff schwer verletzt Stand: 15.02.2024 15:25 Uhr Bei einem Messerangriff in Hannover ist in der Nacht zu Donnerstag ein 24-Jähriger schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung.

Laut Polizei war der 24-jährige Hildesheimer gegen 1 Uhr mit einer 23 Jahre alten Freundin auf der Hildesheimer Straße im Stadtteil Wülfel unterwegs. Ein 23-Jähriger folgte demnach den beiden und stach plötzlich mehrfach mit einem Messer auf den 24-Jährigen ein. Der Hildesheimer wurde dabei einem Sprecher zufolge am Hals und am Kopf schwer verletzt. Zuvor wurde davon ausgegangen, dass der 24-Jährige lebensgefährliche Verletzungen erlitten hat, dies habe sich jedoch nicht bestätigt, sagte eine Sprecherin.

Polizei fasst mutmaßlichen Täter noch vor Ort

Mehrere Menschen alarmierten die Polizei. Der 24-Jährige wurde in die Medizinische Hochschule gebracht. Der mutmaßliche Täter wurde noch vor Ort festgenommen. Die Polizei fand zudem die mutmaßliche Tatwaffe und stellte diese sicher. Erste Ermittlungen ergaben der Polizei zufolge, dass der Tatverdächtige aus dem Bekanntenkreis der 23-jährigen Freundin des Opfers stammt. Die Polizei ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Der 23-jährige Tatverdächtige sitzt derzeit in Untersuchungshaft und sollte am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

15.02.2024