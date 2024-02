Hannover: 23-Jähriger nach Messerangriff in Untersuchungshaft Stand: 16.02.2024 15:47 Uhr In der Nacht zu Donnerstag ist ein 24-Jähriger in Hannover durch einen Messerangriff schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Mittlerweile sitzt er in Untersuchungshaft.

Der 23-Jährige war noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt worden. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Den Angaben der Beamten zufolge war der Mann dem späteren Opfer zunächst gefolgt, als dieser gegen 1 Uhr in der Nacht mit einer Freundin auf der Hildesheimer Straße im Stadtteil Wülfel unterwegs war. Dann habe der 23-Jährige plötzlich mehrfach mit einem Messer auf den 24-Jährigen eingestochen. Dieser wurde laut Polizei am Hals und am Kopf schwer verletzt. Zunächst war die Polizei davon ausgegangen, dass der 24-Jährige dabei lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Dies habe sich jedoch nicht bestätigt, sagte eine Polizeisprecherin. Der 24-Jährige war nach dem Angriff in die Medizinische Hochschule Hannover gebracht worden.

Polizei: Tatverdächtiger wohl aus Umfeld der Freundin des Opfers

Mehrere Menschen hatten die Polizei alarmiert. Der mutmaßliche Täter konnte noch vor Ort festgenommen und die Tatwaffe von der Polizei sichergestellt werden. Erste Ermittlungen ergaben der Polizei zufolge, dass der Tatverdächtige aus dem Bekanntenkreis der 23-jährigen Freundin des Opfers stammt. Die genauen Hintergründe der Tat sind jedoch noch unklar.

