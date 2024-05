Stand: 21.05.2024 08:33 Uhr Fahrt gegen Baum: 20-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 243 bei Nette (Landkreis Hildesheim) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der junge Mann am Nachmittag am Weinberg in einer abschüssigen Kurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Das Motorrad prallte gegen einen Baum, der 20-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden. Der Weinberg ist bei Motorradfahrern eine beliebte Strecke. Erst Ende April war eine 18-jährige Motorradfahrerin bei einem Unfall schwer verletzt worden. Im Harz, der bei Motorradfahrern ebenfalls beliebt ist, hat die Polizei zum Start der Motorradsaison die Verkehrskontrollen verstärkt.

