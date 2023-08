Stand: 29.08.2023 20:46 Uhr Vermisster 15-Jähriger aus Gehrden ist wieder da

Ein seit Montag vermisster 15-Jähriger aus Gehrden (Region Hannover) ist wieder da. Polizeibeamte in Nordrhein-Westfalen fanden ihn am Dienstagabend, wie es in einer Mitteilung hieß. Dem Jungen gehe es den Umständen entsprechend gut. Eine Rückfahrt in die Region Hannover werde organisiert. Seine Familie hatte den Jugendlichen am späten Montagnachmittag als vermisst gemeldet. Die Polizei bedankte sich bei allen, die sich an der Suche beteiligt haben.

