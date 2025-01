Stand: 27.01.2025 08:23 Uhr Vermisste aus Hildesheim: 13-Jährige ist wieder aufgetaucht

Ein seit mehreren Tagen vermisstes Mädchen aus Hildesheim ist wieder da. Die 13-Jährige befinde sich wieder in der Obhut ihrer Familie, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Die Teenagerin war am Donnerstag verschwunden, die Polizei hatte daraufhin eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet und ein Foto der 13-Jährigen veröffentlicht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min