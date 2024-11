Stand: 26.11.2024 13:05 Uhr Als vermisst gemeldet: Polizei Hannover sucht 37-Jährigen

Die Polizei Hannover sucht einen 37-jährigen Vermissten. Den Angaben zufolge ist der Mann dringend auf medizinische Hilfe angewiesen. Am Mittwoch (20.11.) habe er zuletzt mit seiner Mutter telefoniert und sich daraufhin untypischerweise nicht mehr gemeldet. Auch in seiner Wohnung im Stadtzentrum von Hannover sei er nicht anzutreffen gewesen, so die Polizei.

Den Angaben zufolge ist Vladimir V. 1,97 Meter groß und schlank, hat braune Haare und trägt eine Brille. Womöglich habe er einen Dreitagebart. Er sei mutmaßlich mit einer zerschlissenen Jeans, braunen Sneakern mit weißem Rand und einer dunkelgrünen oder bräunlichen Strickmütze in Hannover unterwegs. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 28 20 zu melden.

