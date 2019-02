Stand: 24.02.2019 15:21 Uhr

Verletzter Biber bekommt Hilfe an der Tankstelle

Dieser Tankstellenkunde wollte definitiv nicht "einmal volltanken": Ein Tankstellen-Angestellter in Bad Salzdetfurth hat bei Betriebsbeginn am Sonntagmorgen einen verletzten Biber entdeckt. Das teilte die Polizei mit. Nachdem sich das Tier zunächst auf die Bundesstraße geschleppt hatte, scheuchte die Angestellte es aus Sorge vor einem Unfall wieder auf das Tankstellengelände zurück. Die alarmierten Beamten lockten den Biber mit Hilfe eines Landwirts und einer Tierschützerin in eine Transportbox. Der offenbar am Schwanz und an den Hinterläufen verletzte Biber kam zur Behandlung in die Tierärztliche Hochschule Hannover.

Biber: Vom geschützten Tier zum nervigen Nager Nordmagazin - 17.12.2018 19:30 Uhr Biber waren schon fast ausgerottet. Nur durch strengen Schutz konnte man ihren Bestand sichern. Doch dort, wo sich Biber ein Revier erobern, entstehen nun Konflikte.







Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 25.02.2019 | 07:30 Uhr