Stand: 09.02.2024 15:25 Uhr Verkehrsbehinderungen durch Protestkonvoi in Hannover

Unter dem Motto "Rettet den Mittelstand" demonstrieren in Hannover zahlreiche Trucker. Sie fahren derzeit in einem Konvoi durch die Innenstadt. Die Polizei hat 38 Lastwagen und Autos gezählt. Die Teilnehmer hatten sich zuvor auf dem Schützenplatz getroffen. Autofahrende müssten sich auf Verkehrsbehinderungen und Wartezeiten einstellen, hieß es. Anders als zuvor angekündigt, hätten sich keine Traktoren in den Zug eingereiht, hieß es. Die Polizei war im Vorfeld davon ausgegangen, dass sich Lkw, Trecker und Pkw im unteren dreistelligen Bereich an dem Korso beteiligen. Der Konvoi fährt nun noch bis 16 Uhr durch die City. Am Mittwoch hatten rund 400 Landwirte vor dem Landtag in Hannover demonstriert. Neben geplanten Steuererhöhungen beim Agrardiesel ging es die um Existenzsorgen der Bauern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 09.02.2024 | 08:30 Uhr