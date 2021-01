Stand: 12.01.2021 10:16 Uhr Verfassungsschutz warnt vor Radikalisierung in linker Szene

Der niedersächsische Verfassungsschutz warnt nach den mutmaßlich politisch motivierten Brandanschlägen auf Aufnahmebehörden in Braunschweig und Langenhagen (Region Hannover) vor einer Radikalisierung von Linksextremen. "Es ist zu befürchten, dass Teile der linksextremistischen Szene sich zu einem neuen Linksterrorismus entwickeln könnten", sagte Niedersachsens Verfassungsschutzpräsident Bernhard Witthaut der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Die Szene wachse und radikalisiere sich sowohl in Niedersachsen als auch auf Bundesebene. Eine Radikalisierung sei anhand der Anzahl von Aktionen und Straftaten zu spüren, die der Szene zugerechnet würden, so Witthaut.

