Stand: 25.07.2023 19:49 Uhr Verdienstkreuz für "fairkauf"-Gründer in Hannover verliehen

Der Mitbegründer und frühere Vorstandsvorsitzende des Sozialkaufhauses "fairkauf" in Hannover, Reinhold Fahlbusch, hat am Dienstag das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) überreichte dem 76-Jährigen die Auszeichnung für sein 17-jähriges Engagement für die Schwächsten der Stadtgesellschaft. Fahlbusch habe zur Integration von Langzeitarbeitslosen beigetragen, indem er das Sozialkaufhaus gegründet sowie den Verein "Stimme der Ungehörten" ins Leben gerufen habe, der sich für Menschen ohne festen Wohnsitz einsetzt. Auch die Scorpions wurden am Dienstag ausgezeichnet, mit dem Großen Verdienstkreuz des Niedersächsischen Verdienstordens.

