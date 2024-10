Ver.di ruft zu Warnstreik bei RegioBus Hannover auf Stand: 16.10.2024 22:00 Uhr Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten der RegioBus Hannover GmbH am Donnerstag zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Dadurch könnte es zu erheblichen Störungen im Nahverkehr kommen.

Laut ver.di werden von 3 Uhr morgens an alle RegioBus-Standorte in der Stadt und der Region Hannover bestreikt. Nach Angaben eines Unternehmenssprechers gibt es Ausfälle wohl vor allem bei den sprintH-Linien. Diese verbinden Hannover mit dem Umland. Auch bei Subunternehmen mache sich der Streik bemerkbar, so der Sprecher. Demnach finden dort nur vereinzelt Linienfahrten statt. RegioBus rät daher dazu, auf andere Verkehrsmittel umzusteigen und gut zu planen. Auch Anschlüsse oder Hin- und Rückfahrten können demnach nicht garantiert werden. Nicht betroffen vom Streik sind die Stadtbahnen der Üstra, die S-Bahnen und die Sprinti-Busse.

Ver.di: Fachkräfte nur mit angemessener Bezahlung zu haben

Hintergrund des Warnstreiks sind laut ver.di ergebnislose Verhandlungen mit dem Arbeitgeberverband Deutsche Eisenbahnen e.V. (AGVDE). Die Gewerkschaft fordert, die Löhne für rund 5.000 Beschäftigte von RegioBus um 350 Euro monatlich zu erhöhen, sowie eine Inflationsausgleichsprämie. Fachkräfte seien heute und in Zukunft nur mit angemessener Bezahlung zu haben, so Gewerkschaftssekretär Philipp Noll. Mit dem Streik wolle man ein Zeichen setzen. Das bisherige Angebot der Arbeitgeber sieht lediglich eine Erhöhung von drei Prozent ab April 2025 vor. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 11. November angesetzt.

