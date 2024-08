Stand: 26.08.2024 09:49 Uhr Hannover: Üstra streicht Fahrten aus dem Bus-Fahrplan

Mit dem neuen Bus-Fahrplan der Verkehrsbetriebe Üstra für das Stadtbusnetz in Hannover entfallen seit heute rund fünf Prozent aller Fahrten. Der Grund sind fehlende Busfahrerinnen und Busfahrer: Die Üstra will damit verhindern, dass Fahrgäste vergeblich auf einen angekündigten Bus warten. Mit dem neuen ausgedünnten Fahrplan soll der restliche Busverkehr für die Fahrgäste zuverlässiger und planbarer werden, sagte die Üstra-Vorstandsvorsitzende Elke Maria van Zadel am Freitag. Die Maßnahme sei mit der Region Hannover als Aufgabenträgerin abgesprochen und laufe mindestens bis zum Ende des Jahres. Laut Üstra wird auf Hochtouren daran gearbeitet, neue Fahrerinnen und Fahrer zu gewinnen. Die Kurse in der internen Busfahrschule seien voll ausgelastet. Bis zum Abschluss dauere es allerdings mindestens sechs Monate.

