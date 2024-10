Warnstreik bei RegioBus in Hannover: Busse fahren wieder

Stand: 18.10.2024 06:33 Uhr

In der Region Hannover waren die rund 800 Beschäftigten des Verkehrsunternehmens RegioBus am Donnerstag zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen. Am Freitag sollen die Busse wieder normal fahren.