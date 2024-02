Stand: 07.02.2024 11:20 Uhr Hannover: Bus- und Bahn-Fahrpläne sollen digital werden

Die Verkehrsunternehmen üstra und RegioBus planen die Verbesserung von Fahrgastinformationen an Haltestellen in der Stadt und in der Region Hannover. Statt gedruckter Papier-Fahrpläne installieren die Unternehmen eigenen Angaben zufolge an mehr als 200 ausgesuchten Haltestellen und Stationen sogenannte E-Paper-Displays. Die seien so groß wie Tablets und mit robusten Navigationsknöpfen ausgestattet, hieß es. Mit den digitalen Plänen könnten sich Fahrgäste besser und schneller informieren. Die Installation der Geräte erfolgt den Angaben zufolge verteilt auf die nächsten drei Jahre. Erste Haltestellen könnten bis Jahresende 2024 ausgerüstet sein. Der Bund beteiligt sich mit 1,4 Millionen Euro an dem Projekt.

07.02.2024