Vatertag läuft in Niedersachsen sehr gesittet ab Stand: 13.05.2021 16:45 Uhr Die Appelle und Kontrollen haben sich offenbar ausgezahlt. Am Vatertag hat die Polizei in Niedersachsen bislang nur wenige Verstöße festgestellt.

"Es sieht recht ruhig aus, ein bisschen scheint Himmelfahrt diesmal auch auszufallen", hieß es am Nachmittag von der Polizeidirektion Hannover. Die Beamten zeigten an beliebten Zielen wie dem Maschsee verstärkt Präsenz, um sich das Verhalten von Ausflüglern anzusehen. "Große Vorfälle hatten wir nicht bisher nicht", sagte ein Sprecher. Am Steinhuder Meer seien die Strände gegen Mittag zur Hälfte ausgelastet gewesen. Größere Ansammlungen von Menschen habe es aber nicht gegeben.

Polizei beendet mehrere Zusammenkünfte

In und um Hannover mussten die Beamtinnen und Beamten allerdings einige Treffen auflösen: Auf dem Expo-Gelände hatten sich 14 Personen versammelt, in Laatzen wurden eine Gruppe von 16 Menschen angetroffen. Außerdem ging die Polizei einem Hinweis auf eine größere Zusammenkunft in der Nordstadt nach. Dort seien tatsächlich 20 Personen angetroffen worden, sagte ein Sprecher. Allerdings seien diese allesamt vollständig geimpft gewesen.

Kontaktbeschränkungen verhindern größere Vatertagstouren

Die klassischen Vatertagstouren mit Bollerwagen waren in diesem Jahr allenfalls in kleiner Runde möglich. Denn Treffen von Personen aus mehr als drei Haushalten sind gemäß der Corona-Regeln aktuell nirgendwo in Niedersachsen erlaubt. In den meisten Regionen dürfen weiterhin sogar nur Angehörige maximal zweier Haushalte gemeinsam etwas unternehmen. Die Polizei hatte die Menschen deshalb schon vorab darum gebeten, sich wegen der Infektionsrisiken auch am Feiertag vorsichtig zu verhalten.

Ausflüge in die Natur als Alternative

Etliche Menschen machten sich deshalb auf die Suche nach Alternativen. So trafen sich zum Beispiel bei Leer in Ostfriesland Vatertags-Ausflügler mit Fahrrad und Bollerwagen. In anderen Regionen gab es Wanderungen durch die Natur. Meldungen über besondere Auffälligkeiten oder Regelverletzungen in größerem Stil wurden jedoch auch hier nicht gemeldet.

Kommunen sorgen mit Alkoholverboten vor

In etlichen Kommunen in Niedersachsen wurden vorab örtlich begrenzte Alkoholverbote erlassen. So verschärfte zum Beispiel die Gemeinde Wedemark (Region Hannover) die Regeln für die Brücke über die Große Beeke. Diese hatte sich in den vergangenen Jahren zum beliebten Treffpunkt von Heranwachsenden und jungen Erwachsenen entwickelt, die dort den Vatertag begingen. In Braunschweig waren alkoholische Getränke im Prinz-Albrecht-Park und Heidbergpark verboten. Die Samtgemeinde Uelsen in der Grafschaft Bentheim riet vom "Daudrappen" ab - dem traditionellen morgendlichen Spaziergang über taubedeckte Wiesen, bei dem häufig viel Alkohol fließt. Verbotszonen gab es auch in der Lüneburger Heide - zum Beispiel am Inselsee in Scharnebeck im Landkreis Lüneburg. Auch die Bollerwagentour zum Bullensee im Landkreis Rotenburg war nicht erlaubt.

Eindringliche Warnung von Pistorius

Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte im Vorfeld des Feiertags mit Blick auf die sinkenden Corona-Zahlen vor Leichtsinn gewarnt. "Himmelfahrt fällt jetzt genau in diese Zeit, wo es auf uns alle noch einmal ankommt", sagte Pistorius. "Mit dieser Perspektive wäre es grob fahrlässig, quasi am Bollerwagen die in Aussicht stehenden Lockerungen zu verstolpern, weil die bestehenden Regelungen missachtet werden und die Inzidenzzahlen in spätestens zwei Wochen wieder steigen."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.05.2021 | 18:00 Uhr