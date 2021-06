Stand: 20.06.2021 17:12 Uhr Vanessa Münstermann löst ihren 2017 gegründeten Verein auf

Vanessa Münstermann, Opfer eines Säure-Anschlags, hat ihren Verein "AusGezeichnet" nach vier Jahren aufgelöst. "Die Bürokratie wurde mir zu viel", teilte die 32-Jährige am Sonntag mit. Ihr Ex-Freund hatte der Kosmetikerin im Februar 2016 in Hannover Säure ins Gesicht geschüttet - ein Jahr nach dem Anschlag gründete Münstermann den Verein, der von Unfällen oder Verbrechen gezeichneten Menschen hilft. Die Spenden von einigen Tausend Euro gingen während des Wirkens eigenen Angaben zufolge an Brandopfer in der ganzen Welt, die unter anderem mit Medikamenten und Cremes unterstützt wurden. "Ich werde weiter Menschen helfen, die meine Hilfe benötigen - aber eben nicht mehr mit einem Verein im Hintergrund", wird Münstermann in der Mitteilung zitiert.

