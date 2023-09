Stand: 03.09.2023 16:25 Uhr VW Nutzfahrzeuge drosselt wohl bald Produktion in Hannover

Wegen fehlender Motorteile aus Slowenien muss VW Nutzfahrzeuge in Hannover voraussichtlich bald die Produktion drosseln. Grund dafür ist das Hochwasser in Slowenien, von dem ein Zulieferer von Motorteilen betroffen ist. "Wir müssen uns nach heutigem Stand darauf einstellen, dass wir hier in Hannover ab Mitte September für einige Wochen keine Verbrenner-Fahrzeuge mehr fertigen können", sagte ein Sprecher am Sonntag. Die Fertigung des Transporters T6.1, auf den bisher der größte Teil der Produktion entfällt, werde dann komplett ruhen. Nach Konzernangaben fehlen Zahnräder für den Antriebsstrang für Verbrennungsmotoren. In Portugal hatte VW deswegen bereits am Donnerstag angekündigt, die dortige Montage in Palmela bei Lissabon ab dem 11. September für zwei Monate komplett zu stoppen.

Weitere Informationen Kurzarbeit bei VW in Salzgitter abgewendet: Bauteile in Slowenien gefunden Damit kann das Werk weiter Motoren produzieren - und die niedersächsischen Werke beliefern. (01.09.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.09.2023 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel VW