Stand: 28.09.2020 13:45 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Uni Hannover hat jetzt neuen Super-Rechner

An der Leibniz Universität in Hannover ist der zurzeit schnellste Computer für Künstliche Intelligenz (KI) installiert worden. Das teilte die Hochschule jetzt mit. Europaweit gehört das beteiligte Forschungszentrum damit zu den ersten Anwendern des Rechners. Laut Uni soll der Computer dazu beitragen, den Einsatz von KI in der Produktion zu beschleunigen und zu optimieren. Der neue Computer ist deutlich schneller als sein Vorgänger, braucht den Angaben zufolge aber nur ein Viertel des Stroms.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.09.2020 | 12:00 Uhr