Stand: 30.07.2023 12:53 Uhr Ungebremst auf Stauende gefahren: Fünf Verletzte in Celle

Eine 57-Jährige ist am Samstagnachmittag auf der K84 zwischen Adelheidsdorf und Celle ungebremst auf ein Stauende gefahren. Ihr Wagen prallte in ein Auto, in dem unter anderem drei Kinder saßen, wie die Polizei mitteilte. Dieses sei durch die Wucht des Aufpralls auf den Vordermann geschoben worden. Die Unfallverursacherin erlitt den Angaben zufolge schwere Kopfverletzungen. In den anderen beiden Autos wurden demnach insgesamt vier Insassen leicht verletzt, sie klagten über Nackenschmerzen. Die Straße war rund eine Stunde lang voll gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.07.2023 | 13:00 Uhr